التأمينات الاجتماعية توضح هل يوجد زيادة في معاشات نوفمبر 2023 !! .. أعرف التفاصيل كلها ايه

هل يوجد زيادة في معاشات نوفمبر مع بداية شهر نوفمبر تثير تساؤلات كثيرة حول موضوع هام يهم العديد من الأفراد، وهو زيادة المعاشات، تلك الفترة التي ينتظر فيها الكثيرون معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في معاشاتهم أم لا. إن معاشات الشهر هي جزء مهم من دخل العديد من الأشخاص، سواء كانوا متقاعدين أو مستحقين للمعاشات الاجتماعية، إذا كنت تتساءل عما إذا كان هناك زيادة في معاشات شهر نوفمبر أو لا، فلنبدأ في البحث عن الإجابة على هذا السؤال.

هل يوجد زيادة في معاشات نوفمبر

تم الإعلان عن زيادة في معاشات نوفمبر من قبل وزارة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث ستتم إضافة 300 جنيه إلى المعاشات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف المنحة الاستثنائية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات، وبالتالي سيحصل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم على زيادة بقيمة 600 جنيه مع معاش شهر نوفمبر، وذلك بفضل المنحة الاستثنائية عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

هل هذه الزيادة تشمل جميع صناديق التأمينات الاجتماعية؟

الزيادة في المعاشات تغطي جميع صناديق التأمينات الاجتماعية، ووفقًا لإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن المعاشات ستزيد بنسبة 15%، وهذه الزيادة ستستفيد منها حوالي 11 مليون مستفيد، جدير بالذكر أن تكاليف هذه الزيادة ستتحملها حسابات التأمين الاجتماعي في صندوق التأمين الاجتماعي.

كيف أحصل على المنحة الاستثنائية؟

للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على المنحة الاستثنائية في مصر، يجب أن يتوافقوا مع الشروط المحددة، هذه الشروط تشمل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا أقل من 2500 جنيه، والموظفين العاملين في الدولة الذين يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا، وستستمر المنحة لمدة 6 أشهر وسيتم صرفها عبر بطاقات ميزة أو بطاقات التموين.