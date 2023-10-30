حقيقة تأجيل صرف معاشات شهر نوفمبر ليوم 15 بالشهر؟!! .. التأمينات الاجتماعية توضح وتُعلن عن الزيادة

حقيقة تأجيل صرف معاشات شهر نوفمبر يشكل مصدر قلق لأصحاب المعاشات، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذ زيادة استثنائية في هذه المعاشات، هذه الزيادة ستدفع المواطنين للاهتمام بمعرفة موعد صرف معاشاتهم خلال هذا الشهر، ويتوقع أن تتم زيادة الأموال المخصصة للمعاشات في شهر نوفمبر المقبل وفقًا للقرار الصادر عن الرئيس، لذلك سيجد المواطنون أنفسهم يتساءلون شهريًا عن موعد صرف معاشاتهم، وسيتلقون هذه الزيادة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها في هذا الشهر.

حقيقة تأجيل صرف معاشات شهر نوفمبر

من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في الأيام الأولى من الشهر، وسيتم تنفيذ الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات خلال هذا الشهر، وبناءً على القرار الصادر عن الرئيس، سيتم زيادة معاشات نوفمبر بمقدار 600 جنيه مصري، حيث يتم توزيع هذا المبلغ على شكل زيادة بواقع 300 جنيه مصري مقارنة بمعاشات شهر أكتوبر، وزيادة إضافية بنفس المبلغ مقارنة بمعاشات شهر نوفمبر السابق.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

من المتوقع أن تتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، وستستمر عملية صرف المعاشات على مدار 6 أيام وفقًا للإعلان الصادر عن “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في المعاشات بصفة رجعية، حيث سيحصل أصحاب المعاشات على زيادة لشهري أكتوبر ونوفمبر معًا، وبناءً على تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم صرف هذه الزيادة لجميع أصحاب المعاشات دون استثناء، وسيتلقون مبلغ 600 جنيه مصري كزيادة، حيث تتضمن 300 جنيه مصري لشهر أكتوبر و300 جنيه مصري لشهر نوفمبر.