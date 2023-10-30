حقيقة عودة بطاقات الخصم المباشر في البنوك؟!! كل حاجة هترجع زي ما كانت بس بالشروط دي!

حقيقة عودة بطاقات الخصم المباشر في البنوك أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس عن قرار جديد يتعلق ببطاقات الائتمان، حيث قرر أن يتيح لأي عميل استخدام بطاقته الائتمانية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق إضافية، بالإضافة إلى ذلك خفف البنك المركزي المصري القيود السابقة التي فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، حيث تم إلغاء شرط تقديم إثبات السفر من قبل العملاء قبل مغادرتهم.

حقيقة عودة بطاقات الخصم المباشر في البنوك

يذكر أن في 17 أكتوبر الماضي، قد طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وكانت هذه المرة الثانية خلال أسبوع تم فيه اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق ببطاقات الائتمان، وإلى الأن لم يتم إصدار أي تعليمات جديدة من قبل المركزي.

بناءً على البيان الصادر عن المركزي، يجب على العملاء الآن تقديم إثبات يظهر استخدام بطاقات الائتمان خلال سفرهم إلى الخارج، وذلك خلال فترة تصل إلى 90 يومًا من عودتهم إلى مصر، ويمكن أن يتم هذا الإثبات عبر أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال مستندات تُظهر استمرار الإقامة في الخارج إذا استمرت لأكثر من 90 يومًا.

وأشار البنك المركزي إلى أن عدم الامتثال لهذه القواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وسيتم إدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.