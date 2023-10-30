متى تنتهي امتحانات شهر أكتوبر 2023؟!! وكيفية الاستعلام عن النتائج للصفوف الابتدائية والاعدادي والثانوي

متى تنتهي امتحانات شهر أكتوبر ستقام اختبارات شهر أكتوبر في المدارس للصفوف المتنوعة بدءًا من الرابع الابتدائي وصولاً إلى الصف الثاني الثانوي. المديريات والإدارات التعليمية قد أعلنت استعدادها لتنفيذ هذه الاختبارات بهدف تقييم أداء الطلاب خلال شهر أكتوبر الجاري، وتهدف هذه الاختبارات إلى تقييم مدى تحقيق الطلاب لأهداف المناهج الدراسية خلال الشهر الحالي.

متى تنتهي امتحانات شهر أكتوبر

تم بدء امتحانات شهر أكتوبر يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر القادم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق تقييم الطلاب في النظام الجديد للتعليم 2.0 في صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.