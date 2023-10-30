“مظلتي” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السادسة spa.gov.iq umbrella

وفي إطار توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للمساعدة والحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعوزة، يتم تقديم الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة لعام 2023. هذا المقال سيقدم لك معلومات حول كيفية الاستفادة من هذه الرعاية والشروط المطلوبة لذلك وتوفر الرعاية الاجتماعية في العراق دعمًا كبيرًا للأسر الفقيرة والمعوزة. من خلال متابعة الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك البحث عن اسمك ضمن قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية والاستفادة من هذه الخدمة الحيوية.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم للرعاية من مواطني العراق. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 15 عامًا. التسجيل في دائرة الرعاية الاجتماعية: يجب أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مسجلاً في دائرة الرعاية الاجتماعية. الدخل الشهري: يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من 100 ألف دينار عراقي شهريًا. عدد أفراد الأسرة: يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد. محرومية من العمل: يجب أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته محرومًا من العمل. عدم استفادة من برامج دعم أخرى: المتقدم لا يجب أن يستفيد من أي برامج دعم عراقية أخرى.

الأهمية الاجتماعية للرعاية

الرعاية الاجتماعية في العراق تعد جزءًا أساسيًا من برامج الحماية الاجتماعية. تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة والمعوزة، مثل الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية. تمثل وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة إنجازًا هامًا يسهم في تلبية احتياجات أكثر من مليون شخص.

كيفية الاستعلام عن الأسماء

للتحقق من ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت.

انتقل إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط المقدم على الموقع.

اختر الوجبة السابعة من القائمة.

قم بملء البيانات المطلوبة للبحث عن اسمك.

انقر مباشرة على أيقونة الاستعلام.

ستتمكن من تنزيل قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF والبحث عن اسمك.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يقدم موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هذه المعلومات مجانًا لجميع المواطنين. تم تصفية واختيار الأسر المستحقة للحصول على الوجبة من قبل الوزارة، مما يسهم في دعم الفقراء والمحدودين في الدخل وعبر منصة “مظلتي”، يمكنك الحصول على معلومات عن المشمولين في الوجبة السادسة، التي تم توزيعها على العديد من المواطنين في العراق. هذه الوجبة تعتبر مصدرًا هامًا للدعم للفقراء ومحدودي الدخل.