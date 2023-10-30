ما هي حقيقة إلغاء دعم الزيت من التموين ؟!! دي شائعة ولا الكلام حقيقة.. اعرف التفاصيل كلها

حقيقة إلغاء دعم الزيت من منظومة التموين هي قضية تشغل بال العديد من الأفراد وتثير الكثير من التساؤلات إن دعم الزيت طويل الأمد والذي تمتع به المواطنون لعقود قد يصبح محط أخبار وجدل عندما تثار مخاوف بشأن تغيير هذا النظام الحديث عن إلغاء دعم الزيت يمكن أن يتسبب في تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة ولهذا فإن فهم الحقيقة والدوافع والتداعيات المحتملة لهذا القرار يعد أمرًا بالغ الأهمية.

ما هي حقيقة إلغاء دعم الزيت من التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشدة صحة الأنباء التي انتشرت حول نية وزارة التموين إلغاء صرف سلعت الزيت من بطاقات التموين وأكد المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر يوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأن الوزارة نفت تلك الأخبار تمامًا مؤكدة أنه لا يوجد أي نية لإلغاء أي سلعة من بطاقات التموين وأشارت وزارة التموين إلى أنها تواصل صرف كافة السلع التموينية المدعمة بانتظام على أصحاب بطاقات التموين بشكل شهري كما أكدت أنها اتخذت إجراءات لضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وخصوصًا السكروالزيت والأرز بكميات كبيرة واحتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر لتغطية جميع المحافظات.

ابرز التصريحات

أكدت الوزارة توفير جميع الاحتياطات الاستراتيجية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات بالإضافة إلى تأمين الأرصدة اللازمة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين وكذلك توفير القمح للمطاحن وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتوفير منتجات اللحوم والدواجن وتقديمها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في جميع المحافظات مع توفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.