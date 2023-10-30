PDF هنا.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل الوجبة الأخيرة

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بجهد كبير على تسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية باستخدام رقم الهوية الوطنية لشهري أكتوبر ونوفمبر 2023 ،و أعلنت الوزارة العراقية للعمل أنها بدأت في رفع قوائم تضم العديد من أسماء المواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقد ساهمت هذه الجهود في دعم حوالي 150 ألف مواطن عراقي يستوفون الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على هذا الدعم في مختلف المحافظات العراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فىى العراق 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير طرق سهلة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت باستخدام رقم الهوية الوطنية،و يتم البحث عن حوالي 300 ألف مواطن عراقي، ومن المقرر أن تقدم الوزارة دعم الرعاية الاجتماعية لكل المستحقين، مما سيتيح لهم صرف جميع المستحقات المتعلقة بالدعم، و تلتزم وزارة العمل العراقية بتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص من خلال توفير هذا البرنامج الجديد للرعاية الاجتماعية في العراق. يمكن للأفراد تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بهم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر للحصول على مستحقات دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية على الإنترنت.

2. ابحث عن أيقونة “استعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق” واخترها.

3. قم بملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بدءًا من الاسم الرباعي في الخانة المخصصة له.

4. بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له وأدخل الرمز المرئي المعروض في الخانة المخصصة له.

5. اختر أيقونة “استعلام” وسوف يتم عرض كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للفترات 9 و 10 و 11.