“وزارة التموين” تزف بشرى سارة بشأن حقيقة صرف دعم تموين نوفمبر بقيمة 150 جنية

حقيقة صرف دعم التموين بقيمة 150 جنيها في شهر نوفمبر تعتبر واحدة من القضايا المهمة والمثيرة للاهتمام في الوقت الحالي هذا القرار الحكومي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر حيث يشكل دعم التموين دعامة مهمة للعديد من الأسر في مصر إن الحديث عن هذا الدعم يجذب انتباه الجميع سواء كانوا مستفيدين منه أو مهتمين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

حقيقة صرف دعم تموين نوفمبر بقيمة 150 جنية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطوتها الجديدة في صرف منحة مصر الخير بقيمة 150 جنيهًا للفرد عبر البطاقات التموينية يتم ذلك من خلال شبكة منافذها التموينية بما في ذلك جمعيات ومجمعات الاستهلاك والبقالي والتموين هذه الخطوة تشمل إضافة مبلغ المنحة لكل فرد ضمن قائمة مستفيدي مبادرة مصر الخير على بطاقته التموينية في شهر نوفمبروبهذا التدبير يتم رفع قيمة الدعم للفئات المستهدفة إلى 200 جنيه للفرد في هذا الشهر حيث يتم توجيه 50 جنيهًا كقيمة دعم سلعي على البطاقة التموينية و150 جنيهًا كمنحة مصر الخير لبعض الفئات المستحقة جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال بروتوكول تعاون يقرر منح مبلغ 150 جنيهًا للفرد.

صرف مقررات شهر نوفمبر

ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 ابتداءً من يوم الأربعاء القادم سيتم توجيه هذا الصرف لأصحاب البطاقات التموينية من خلال شبكة تضم 40 ألفًا من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.