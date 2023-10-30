خطوات استخراج بطاقة تموين لعمر 6 أشهر !! أصغر طفل في العيلة هياخد تموين 2023

خطوات استخراج بطاقة تموين تمتلك بطاقة التموين أهمية كبيرة في توفير الدعم الغذائي للأسر والأفراد الذين يحتاجون إليه، فإذا كنت ترغب في الحصول على بطاقة التموين، سنقدم لك في هذه المقدمة مجموعة من الخطوات التي يمكنك اتباعها لاستخراجها.

خطوات استخراج بطاقة تموين

إليك الخطوات للحصول على بطاقة تموينية عبر الإنترنت باستخدام بوابة مصر الرقمية:

قم بزيارة بوابة مصر الرقمية .

. قم بإعداد حساب جديد على البوابة باستخدام معلومات بطاقة الرقم القومي وهاتفك المحمول.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود لتفعيل حسابك.

قم بإنشاء كلمة مرور خاصة بحسابك على البوابة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على البوابة.

اختر خيار “الخدمات التموينية”.

اختر خيار “إصدار بطاقة تموينية جديدة”.

قم بتعبئة نموذج البيانات المطلوبة.

قم بدفع رسوم الخدمة التي تبلغ 18.5 جنيهًا مصريًا، وهذا يشمل تكلفة التوصيل، أو يمكن خصمها من قيمة الدعم في أول عملية صرف باستخدام البطاقة.

ستتلقى بطاقتك عبر البريد في العنوان المسجل في حسابك على البوابة.

يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال خيار “طلباتي”، والذي يظهر حالة طلبك سواء كان في مرحلة التأكيد أو طباعة البطاقة أو التسليم وتفعيل البطاقة.

ما هي الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقة تموين؟

إليك الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة التموين: