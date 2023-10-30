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خطوات استخراج بطاقة تموين لعمر 6 أشهر !! أصغر طفل في العيلة هياخد تموين 2023
خطوات استخراج بطاقة تموين تمتلك بطاقة التموين أهمية كبيرة في توفير الدعم الغذائي للأسر والأفراد الذين يحتاجون إليه، فإذا كنت ترغب في الحصول على بطاقة التموين، سنقدم لك في هذه المقدمة مجموعة من الخطوات التي يمكنك اتباعها لاستخراجها.
خطوات استخراج بطاقة تموين
إليك الخطوات للحصول على بطاقة تموينية عبر الإنترنت باستخدام بوابة مصر الرقمية:
- قم بزيارة بوابة مصر الرقمية.
- قم بإعداد حساب جديد على البوابة باستخدام معلومات بطاقة الرقم القومي وهاتفك المحمول.
- ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود لتفعيل حسابك.
- قم بإنشاء كلمة مرور خاصة بحسابك على البوابة.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على البوابة.
- اختر خيار “الخدمات التموينية”.
- اختر خيار “إصدار بطاقة تموينية جديدة”.
- قم بتعبئة نموذج البيانات المطلوبة.
- قم بدفع رسوم الخدمة التي تبلغ 18.5 جنيهًا مصريًا، وهذا يشمل تكلفة التوصيل، أو يمكن خصمها من قيمة الدعم في أول عملية صرف باستخدام البطاقة.
- ستتلقى بطاقتك عبر البريد في العنوان المسجل في حسابك على البوابة.
- يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال خيار “طلباتي”، والذي يظهر حالة طلبك سواء كان في مرحلة التأكيد أو طباعة البطاقة أو التسليم وتفعيل البطاقة.
ما هي الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقة تموين؟
إليك الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة التموين:
- نسخة من الرقم القومي للزوج.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
- نسخة من قسيمة الزواج.
- إيصال فاتورة الكهرباء، يجب ألا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.
- عقد الإيجار للمسكن الحالي، يجب أن يكون مسجلاً في الشهر العقاري.
- نسخة من بطاقة التموين التي تم التسجيل بها.
- نسخة من بطاقة التموين التي تم التسجيل بها للزوجة.
- نسخ من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة.
- المستند الذي يثبت استحقاق صاحب الطلب للحصول على بطاقة التموين، وفقًا للقرار رقم 84 لعام 2009 المدرج في الدستور.