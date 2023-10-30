تبدأ من 100 جنية !! شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري 22% .. الأسعار والمكسب خيالي بجد
شهادات بنك مصر لعام 2023 تمثل جزءًا أساسيًا من عالم الاستثمار والادخار في مصر يعتبر بنك مصر واحدًا من أبرز البنوك في مصر وقد تميز على مر السنوات بتقديم خدمات مصرفية موثوقة ومتميزة لعملائه تعكس شهادات البنك لعام 2023 التزام بنك مصر بتلبية احتياجات وتوقعات العملاء من خلال توفير فرص استثمارية آمنة وعوائد مجزية.
شهادات بنك مصر 2023
يبدي العديد من المواطنين اهتمامًا كبيرًا بالبحث عن معلومات حول شهادات بنك مصر لعام 2023 وتفاصيلها بعد الإعلان عن قرار من البنك المركزي المصري ويرتبط هذا الاهتمام بشكل كبير بما يقدمه بنك مصر من شهادات ادخارية ذات عوائد مجزية إن شهادات الادخار تعد واحدة من الوسائل الآمنة للحفاظ على قيمة رأس المال في الوقت الحاضر وتعتبر بنك مصر من البنوك الرائدة التي توفر هذه الفرصة للمواطنين من اجل استسمار جيد.
شهادة القمة
تعرف معنا علي بعض مميزات شهادة القمه وهي من ابرز شهادات بنك مصو ومميزاتها كالتالي:
- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.
- شهادة القمة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.
- يجب أن يكون الإيداع الأدنى للحصول على شهادة القمة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- يمكن للعملاء الاقتراض بضمان شهادة القمة التدخارية.
- يمكن تجديد الشهادة عند انتهاء مدتها.
- يتم صرف معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة شهريًا.
- يتم صرف العائد شهريًا بمعدل ثابت يبلغ 19% طوال مدة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.