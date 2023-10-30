“هنا” جميع نتائج القبول المركزي PDF بالرقم الإمتحاني في العراق فروع الأدبي والأحيائي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج القبول المركزي لعام 2023، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أنه يمكن لكافة الطلبة والطالبات معرفة معرفة النتائج الخاصة بالقبول كما أوضحته الوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

يمكن الإستعلام عن نتائج القبول المركزي في محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “الإستعلام عن نتائج القبول المركزي”.

إدخال اسم الطالب رباعي وكذلك الرقم الإمتحاني الخاص به.

اختيار المحافظة.

إدخال المجموع المتحصل عليه.

على أن يتم في النهاية عرض جميع النتائج الخاصة بالقبول المركزي في العراق.

قبول الطلبة في نتائج القبول المركزي بالعراق

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم قبول نحو 237066 طالبًا وطالبة للعام الدراسي الجديد وذلك بالدورين الأول والثاني، مما شكلت خطوة هامة بالنسبة لكل طالب، على أن يتمكنوا بالدخول إلى المرحلة الجامعية واختيار الكلية التي يرغب فيها كل طالب وطالبة، وذلك بعد معرفة النتيجة الخاصة بالقبول المركزي في العراق، وفي حال وجود أي عقبات أو مشاكل تذكر من قبل القبول في الجامعات أو النتائج الخاصة بالقبول المركزي، يمكن التواصل مباشرة مع القائمين على هذا العمل بكل سهولة.