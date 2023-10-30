معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023 رابط الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة moss.gov.eg

معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023، يعد من أهم البرامج الذي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن معاش تكافل وكرامة الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأسر في مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والشروط والأوراق المطلوبة……

معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023، تيسيراً على عدد كبير من الأسر والراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة التي أعلنت عنه الدولة المصرية تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي لعدد من الفئات وهم .

الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة

الاسرة.

الطفل.

المرأة.

ذوي الإعاقة.

الشباب .

والمسنين.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة ، والتي جاءت كالتالي:

أن لا يكون الزوج أو الزوجه او المسن أو العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص.

أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد له.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون المتقدم لديه اصول او عقارات.

خطوات الحصول على برنامج تكافل وكرامة والأوراق والمستندات المطلوبة

في البداية يجب على المتقدم التوجه إلى مكتب الوحدة الإجتماعية التابع لمحل الإقامة الخاص به ملديه الأوراق التالية…..

صور بطاقة الرقم القومي سارية ويجب أن تكون على نفس عنوان البطاقة

صور بطاقة الرقم القومي للأبناء الأكبر من 18 عام.

صور شهادة ميلاد الأبناء الأقل من 18 عام .

بيان طالب للأبناء الملتحقين في المدارس .

صورة من بطاقة التموين.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

حيث اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية وإليكم الخطوات..