رسميًا موعد شهر رمضان 2024 “بدء العد التنازلي على أجمل 30 يوم” .. أعرف المعاد بالتحديد وأهم الأدعية المستجابة

يبحث الكثير من المسلمين والمسلمات من مختلف دول العالم في الوقت الحالي عن موعد شهر رمضان 2024، حيث يتم التعرف على موعد بداية شهر رمضان المبارك حسب رؤية الهلال، ولكن يمكن الآن التعرف على موعده من خلال الحسابات الفلكية، حيث يوضح الدليل الفلكي التابع لمركز البحوث الفلكية موعد الشهر الكريم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى الشهر وفقًا لما وضحته الحسابات الفلكية الأخيرة، ففضلًا كونوا معنا.

موعد شهر رمضان 2024

حسب ما وضحه المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس من عام 2023، حيث المتمم لشهر شعبان سيكون يوم الأحد العاشر من مارس من عام 2023 التاسع والعشرين من شهر شعبان من عام 1445، وسوف يتم التأكد ليلة يوم الأحد، وذلك من أجل التعرف على موعد شهر رمضان المبارك، وفي حالة إن كان هناك تبكير أو تأخير، فسوف يقوم الجهات المسؤولة من حيث مركز البحوث والأزهر الشريف بالإعلان للمواطنين والمواطنات، مع العلم أنه قد يتغير موعد بداية الشهر الكريم من دولة عربية إلى دولة أخرى حسب رؤية الهلال.

أدعية شهر رمضان المبارك 2024

وضحنا لكم موعد شهر رمضان 2024، وبالنسبة للأدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، فمن أفضل الأدعية المحبب النطق بها طوال الشهر على النحو التالي:

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيام رمضان واجعل رمضان شهر خير وبكرة واغفر لي وارحمني في رمضان وبارك لنا في رمضان وفي أعمالنا.