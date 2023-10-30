أقوة قناة أخبارية في الوطن العربي “تردد قناة الجزيرة الفضائية” متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2023

واحدة من أشهر القنوات التي برزت في العالم العربي وخصوصًا الفترة الأخيرة هي قناة الجزيرة للأخبار، حيث تمتلك القناة الكثير من المراسلين والمذيعين من مختلف أنحاء العالم، ويقوموا بنقل الحقائق على المستوى المحلي والعالمي، ولهذا نجد الكثيرون يبحثون الآن عن تردد قناة الجزيرة الفضائية، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وكيفية تثبيت التردد على القمر، فكونوا معنا.

تردد قناة الجزيرة الفضائية

تقوم قناة الجزيرة الفضائية في الوقت الحالي بعرض كل الأخبار التي تحدث في دولة فلسطين، حيث موجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات وأيضًا هوت بيرد، وتنقل كل الأخبار التي تحدث بث مباشر، حيث بث حصري لما يحدث وأستوديوهات مختلفة للتعليق على ما يحدث، ويمكن للمواطنين والمواطنات تثبيت التردد الخاص بالقناة من خلال السير على عدد من الخطوات والتي تأتي كالتالي:

القمر نايل سات

التردد: 10971.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القمر عرب سات

التردد 12520.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القمر سهيل سات

التردد 11406.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القمر هوت بيرد

التردد: 12111.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

طريقة تحميل تردد قناة الجزيرة الفضائية