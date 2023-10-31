“اضبطها الآن”.. إليك تردد قناة ايجي بست الجديد على نايل سات 2024 نزلها وشاهد براحتك

الكثير من الناس يقومون بالبحث عن تردد قناة ايجي بست الفضائية، علي القمر الصناعي نايل سات، وذلك لأهمية القناة في الفترة الأخيرة، فهي تقوم بعرض عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج المهمة على الساحة الفنية مما يجعلها في مقدمة القنوات التي يهتم الناس بالبحث عنها، لأنه يستمتع بمشاهدتها الكثير منا، لتميز محتواها عن غيرها من القنوات،

تردد قناة ايجي بست الجديد

قام المسؤولين عن العمل في القناة بنشر ترددها الجديد عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وهو :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11179.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات تنزيل قناة ايجي بست على التلفاز الخاص بك:

لتنزيل قناة ايجي بست علي الرسيفر الخاص بك، لابد من إتباع الخطوات التالية، وهي:

تدخل على القائمة الخاصة بالضبط على جهاز الرسيفر الخاص بك.

نختار من هذه القائمة ضبط التردد.

نختار القمر الصناعي الذي تريد استقبال قناتك عليه، نايل سات، عرب سات.

نكتب البيانات بطريقة صحيحة، تردد القناة، معدل الاستقطاب، وغيرها من البيانات المطلوبة.

ننتظر نتيجة البحث حتى تأتي، ثم نقوم بحفظ النتائج على الرسيفر.

مميزات قناة ايجي بست الفضائية

من أهم مميزات قناة ايجي بست أنها مجانية تمامًا، غير باقي القنوات التي يلزم لمشاهدتها دفع اشتراك.

يتم بث القناة بجودة عالية حتى يستمتع المشاهد.

تقدم ببث المسلسلات والأفلام الممتعة دون فواصل زمنية كبيرة، حيث انتشر في الآونة الأخيرة أن القنوات تقوم ببث المسلسل ولكن عندما يأتي فاصل زمني يستغرق مدة كبيرة، وهذا ما تعمل عليه.

مفتوحة على مدار اليوم، وتذيع مسلسلات وأفلام مميزة، لذلك تستقطب فئة كبيرة من الناس.