استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة “وخطوات الحجز في المسشفيات مجانًا” .. تابع التفاصيل

تقدم الحكومة المصرية عدد من الخدمات للمواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، وحتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لا بد من أن يقوم بإجراء الكشف الطبي أولًا، ثم يقوم بالحصول على البطاقة وتقدم له الحكومة الخدمات التي يحتاج إليها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة عمل استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا تابعوا معنا.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع عدد من الخطوات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

انقر على الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، ومن ثم أضف الرقم القومي الخاص بك.

انقر على بحث وبعدها ستظهر النتيجة أمامك، حيث يتضح لك هل ستحصل على البطاقة أم لا.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وضحنا لكم طريقة عمل استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وبالنسبة لكارت الخدمات المتكاملة، فهي عدد من الخطوات يجب أن تتوافر في المتقدم، والتي تأتي على النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل.

يجب أن يكون المواطن من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

يجب أن يجتاز الكشف الطبي ومتوافر به شروط استحقاق البطاقة.

مع العلم أنه باستخراج البطاقة يمكن الحصول على عدد من المزايا والتي منها الجمع بين معاشين، وخفض أسعار النقل العام والكشف بالمستشفيات بالمجان وعدد من الخدمات الأخرى.