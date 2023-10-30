رابط استعلام مخالفات المرور 2023 وجدول المخالفات المسموح بالتصالح بها!! تابع التفاصيل

أصحاب المركبات في جمهورية مصر العربية وقائدي السيارات على سيارات أخرى يتساءلون في الوقت الحالي عن طريقة عمل استعلام مخالفات المرور 2023، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية مسجلة عليهم، حيث بمجرد عمل استعلام وظهور مخالفات مسجلة عليهم يتم سدادها قبل أن تتراكم عليهم، فدعونا نوضح لكم كيف يتم الاستعلام، فضلًا تابعوا معنا.

استعلام مخالفات المرور 2023

وفرت النيابة العامة للمرور للمواطنين والمواطنات إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال الشبكة، حيث على المواطن أن يسير على عدد من الخطوات بحيث يستعلم عن مخالفاته المتراكمة عليه، وتأتي طريقة الاستعلام على النحو التالي:

عليك أن تتجه في البداية إلى موقع النيابة العامة للمرور الموجودة على شبكة الإنترنت.https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية.

انقر على الاستعلام عن مخالفات المركبة أم مخالفات رخصة القيادة نفسها.

أضف الرقم القومي الخاص بك وأيضًا رقم الهاتف المحمول ورقم السيارة.

انقر على إظهار باقي المخالفات وسوف تظهر أمامك كل المخالفات المتراكمة على رخصة القيادة الخاصة بك.

المخالفات المرورية المسموح بالتصالح فيها

وضحنا لكم رابط عمل استعلام مخالفات المرور 2023 والخطوات التي من خلالها يتم عمل استعلام، وبالنسبة للمخالفات، فهناك عدد من المصالحات يمكن الاعتراض عليها وطلب تصالح عليها، وتأتي هذه المخالفات على النحو التالي: