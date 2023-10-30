« في هذا الموعد شيل الفيشه بسرعه » .. سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر إلي ساعتين+ موعد الانقطاع.. البرلمان يوضح

سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر، زادت نسبة البحث عن سبب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، حيث أصبح يتجاوز الساعة في بعض المناطق، وهذا ما جعل العديد من المواطنين في مختلف المحافظات يبحثون عن سبب انقطاع التيار الكهربائي اليوم في مصر وجداول انقطاع التيار.

انقطاع الكهرباء اليوم فى مصر

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشن، عن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر، حيث أوضح أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت منذ يوم أمس، ناتجة عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، وهذا تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، بينما انخفضت كمية الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية في نفس الفترة، ونتيجة لذلك، زاد الاستهلاك على الغاز بكميات تفوق معدلات الاستهلاك الطبيعي المشهودة في نفس الفترة في العام السابق.

سبب انقطاع الكهرباء اليوم فى مصر

أشار المتحدث الرسمي إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع تراجع كميات الغاز الواردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الصفر. وأضاف قائلاً: “تم تقليل الأحمال مؤقتًا حفاظاً على سلامة شبكة الكهرباء، وبعد عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية، ستعود الأمور كما كانت”.

مواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية

أصدرت الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء بيانًا عاجلًا حول جداول فصل التيار الكهربائي في الإسكندرية، حيث أكدت تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء التي استمرت لمدة شهرين تقريبًا، وزيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين. وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، حيث قدمت التفاصيل الجديدة لتسهيل التعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه المواطنين.

جدول قطع الكهرباء فى الإسكندرية

توضح الحكومة سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر، ووفقًا لبيان شركة كهرباء الإسكندرية إلى سكان محافظة الإسكندرية، فسيتم تأجيل موعد انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 11 صباحًا، وسيستمر فصل الكهرباء لمدة ساعتين لكل مجموعة.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بتغيير مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عن التوقيتات السابقة، حيث تم زيادة المدة من ساعة إلى ساعتين. وعلى سبيل المثال، إذا كانت مواعيد انقطاع الكهرباء السابقة تبدأ من الساعة 12 مساءً وتستمر حتى الساعة 1 مساءً، فسيتم الآن قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً، وهكذا لكل مجموعة.

زيادة مدة قطع الكهرباء

وقد علق الإعلامي عمرو أديب على زيادة فترة انقطاع الكهرباء قائلاً: “يتم قطع النور، وعلى الرغم من أننا في فصل الشتاء، إلا أن فترة انقطاع الكهرباء تزداد، ولكننا مستمرون. فهل هذا الوضع استثنائي أم أنه سيستمر معنا لفترة طويلة.

وشرح “أديب” خلال الحلقة الأخيرة من برنامج “الحكاية” الذي يُعرض على قناة إم بي سي مصر، مساء أمس السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء وأوضحت له أن هذه المسألة تتعلق بمجلس الوزراء.