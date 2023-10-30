« هات احتياجات بيتك القبض هينزل في هذا الموعد » .. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية + شوف موعد الصرف حسب مرتبك

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، في الأيام المقبلة، سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر والكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين يهتمون بالاستعلام عن موعد صرف المعاشات، خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على زيادة استثنائية جديدة التي تم إقرارها مؤخرًا. وفي السطور التالية سنوضح مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

وفقًا للتشريعات الحديثة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سيكون اليوم الأول من كل شهر هو يوم استحقاق المعاش. ونظرًا لذلك، سيتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 في الأربعاء الأول من نوفمبر، وستتم عملية الصرف لمدة 6 أيام ووفقًا لتوجيهات صندوق التأمينات الاجتماعية.

تاريخ تنفيذ المنحة الاستثنائية على التقاعد

بعد مراجعة متأثرة، تم تحديد تاريخ رسمي لصرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 مع زيادة استثنائية، بعد تمرير قرار تأثيره الرجعي.

وقد صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه سيتم تقديم المنحة الاستثنائية التي أُقرت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بتأثير رجعي لشهر أكتوبر، وسوف تكون قيمتها 300 جنيه، وأوضح أن هذه الزيادة ستستفيد منها 11 مليون شخص من فئة المعاشات.

أوضح عوض في تصريحاته التلفزيونية السابقة أنه لايوجد استثناءات في المنحة، وأن جميع أصحاب المعاشات يحصلون عليها، وشرح قائلاً: “سيقوم المستفيدون بوضع البطاقة في الأول من نوفمبر وسيجدون زيادة قدرها 600 جنيه، 300 جنيه عن شهر أكتوبر و300 جنيه عن شهر نوفمبر”.

أماكن صرف المعاشات

يبحث أصحاب المعاشات عن الأماكن التي يمكنهم من خلالها استلام معاشات نوفمبر 2023، وفقاً للإجراءات التي وضعتها هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات الشهرية، حيث يختار صاحب المعاش الوسيلة الأسهل بالنسبة له لاستلام المبلغ المستحق، ويمكن أصحاب المعاشات من استلام المبلغ المستحق عن طريق:

سوف تكون فترة عمل مكاتب البريد المصرية من الخميس حتى الأحد الأسبوع التالي.

فروع بنوك والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

يمكن أيضًا استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة الإلكترونية المخصصة لأصحاب المعاش كوسيلة أخرى.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

بعد تمرير الأثر الرجعي، تم تحديد موعد رسمي لصرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، يستطيع أصحاب المعاشات أن يتحققوا من مبالغ المعاشات المستحقة لشهر نوفمبر عام 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني، من خلال اتباع الإرشادات التالية.