تردد قناة فلسطين الفضائية حيث يمكنك الآن متابعة قناة فلسطين مباشر Palestine LIVE على النايل سات أو العرب سات بفضل التردد الجديد الذي تم توفيره إن قناة فلسطين مباشر تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفلسطينية التابعة لشبكة قنوات فلسطين العامة وهي تقدم تغطية شاملة للأخبار والأحداث في الداخل الفلسطيني من خلال بث مباشر على مدار 24 ساعة.

قناة فلسطين الفضائية

بالإضافة إلى تغطيتها الإخبارية الشاملة يقدم تردد قناة Palestine الفضائية أيضًا برامج حوارية تناقش مجموعة متنوعة من القضايا والمواضيع الهامة تستضيف القناة أبرز الحواريين والضيوف المتخصصين في مجالات مختلفة لمناقشة القضايا الجارية والمساهمة في رفع الوعي بالقضايا الفلسطينية.

تردد فلسطين مباشر Palestine LIVE على النايل سات أو العرب سات يمكنك من متابعة البث المباشر للقناة بسهولة ومتانة بفضل هذا التردد الجديد يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأخبار والبرامج الحوارية والمحتوى الفلسطيني على مدار الساعة من أي مكان تجده مناسبًا.

تردد قناة فلسطين الفضائية نايل سات

تردد القناة : 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: SD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 10971.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 12646.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 12645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine عرب سات