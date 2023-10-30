موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الموعد الرسمي لصرف 100 جنيه على بطاقة التموين الذي يترقبها عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية، وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأخبار ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين والفئات المستحقة للصرف.

موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد صرف 100 جنيه على بطاقة التموين، خاصة بعد زيادة أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأخبار وتؤكد أن ما يتم تدواله بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، ليس له أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في الفترة المقبلة، وأن مجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن مثل هذه الأخبار ، وأكد الدكتور”علي المصيلحي” أن وزارة التموين مستمرة في صرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر دون تأخير، هذا بالاضافة الى صرف فارق نقاط الخبز وصرف 5 ارغفة يوميا لكل مواطن.

منصة مصر الرقمية 2023

وأشار الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة انتهت من تحديث موقع مصر الرقمية لاتاحة عدد كبير من الخدمات التموينية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وعدم الحاجة الى الخروج من المنزل والتكدس في المكاتب خاصة بعد انتشار خير تفشي متحور جديد لفيروس كورونا المستجد،وإليكم الخدمات التي تقدمها مصر الرقمية خلال الفترة الحالية.