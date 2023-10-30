مباراة الخليج وضمك تويتر الآن الإثنين “SSC EXTRA 1” كأس خادم الحرمين الشريفين

سوف نقدم لكم في مقالنا أبرز المعلومات عن المواجهة المثيرة المرتقبة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وهي مباراة الخليج وضمك التي سوف تنطلق ضمن أحداث الدور 16 من البطولة. لذا، ابقوا معنا لتعرفوا على موعد المباراة وأبرز القنوات الناقلة للقاء الليلة.

موعد مباراة الخليج وضمك

سوف تبدأ المباراة بين فريق ضمك والخليج في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز.

كيفية مشاهدة مباراة الخليج وضمك

يمكنكم مشاهدة مباراة الخليج وضمك عبر بث مباشر على قناة SSC Extra 1 كما يمكنكم مشاهدتها على قنوات الرياضة الإلكترونية مثل يلا شوت ويلا لايف.

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج وضمك

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

الهجوم: فراس البريكان، محمد شريف.

نختتم المقال بعد أن قدمنا تفاصيل مباراة الخليج وضمك وتعرفنا على أبرز تفاصيل المواجهة من الموعد والقنوات الناقلة وغيرها، ونتمنى كل التوفيق للفريقين.