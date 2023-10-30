تردد قناة سراج الأقصى 2023 على نايل سات لمتابعة ما يحدث في غزة لحظة بلحظة

تردد قناة سراج الأقصى 2023 الذي يبحث عنها ملايين الأشخاص منذ فترة طويلة كونها واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تنقل الأحداث الجديدة والحصرية عن الحرب الجارية بين فلسطين وإسرائيل، سراج الأقصى من أوائل القنوات التي قامت بتغطية ما يحدث في قطاع غزة ولديها مراسلين في كافة البلدان العربية لنقل الصورة كاملة حول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

حيث تنفرد القناة بتقديم أهم البرامج الإخبارية على مدار 24 ساعة، لذلك نجد أن البحث عن تردد القناة مرتفع جداً، تعمل قناة سراج الأقصى على مدار 24 ساعة بدون توقف لأنها ضمن القنوات التي يحتاج إليها المواطنين من شتى الدول العربية على الجهاز لمتابعة أخر التطورات حول القضية الفلسطينية، ترقبوا الفقرات التالية وسوف ننشر لكمتردد قناة سراج الأقصى 2023.

تردد قناة سراج الأقصى 2023

القمر الصناعي نايل سات التردد 10791 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500. الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 5/6. التشفير مفتوحة ومجانية

قناة سراج الأقصى بأقوى إشارة

تنقل قناة سراج الأقصى أخبار مفصلة على مدار اليوم وتهتم بتغطية القضية الفلسطينية ومتابعة الأحوال في قطاع غزة، سراج الأقصى قناة مجانية تعمل بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما تتمتع القناة بصوت واضح وصورة شديدة النقاء تساعد المشاهد في رؤية الأحداث دون أي إزعاج، كما تقدم القناة باقة كبيرة من البرامج التي يقدمها كبار الإعلاميين ومن أكثر ما تهتم به القناة الفترة الحالية هو أحوال المواطنين في قطاع غزة بسبب تعرضهم للقصف الإسرائيلي منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري 2023.

خطوات ضبط قناة سراج الأقصى

تتم عملية تنزيل قناة سراج الاقصى على الجهاز بمنتهى السهولة واليسر وكل ما يجب القيام به لضبطها هو اتباع ما يلي:

تشغيل الجهاز ثم اختيار زر الاعدادات. الضغط على اضافة تردد. اختيار عملية الضبط اليدوي. حدد القمر الصناعي. ثم إضافة جميع الرموز بشكل صحيح. الضغط على تثبيت. ثم تشغيل.

تردد قناة سراج الأقصى على عرب سات