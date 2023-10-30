تردد قناة أبو ظبي الرياضيه متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2023 “خطوات الضبط بالتفصيل”

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه تقدم قناة أبو ظبي الرياضية مجموعة متنوعة من البرامج والبطولات الرياضية المميزة، وهي واحدة من أكبر وأشهر القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، توفر القناة تغطية شاملة للأحداث والبطولات الرياضية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كرة القدم، والكريكيت، والتنس، والسباقات، والعديد من الرياضات الأخرى، تعتمد قناة أبو ظبي الرياضية على شبكة من الأقمار الصناعية لبث برامجها وبطولاتها الرياضية إلى المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، ولضمان استقبال القناة بنجاح يجب على المشاهدين معرفة تردد القناة وإعداده على أجهزة الاستقبال الفضائي الخاصة بهم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

هي قناة تلفزيونية رياضية تابعة لشبكة قنوات أبو ظبي الإعلامية وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أشهر وأكبر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، وهي معروفة بتقديم تغطية شاملة للأحداث والبطولات الرياضية على مستوى العالم.

تأسست قناة أبو ظبي الرياضية في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أصبحت وجهة مفضلة لمحبي الرياضة في المنطقة، تبث القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات كرة القدم من الدوريات الوطنية والبطولات الدولية، ومباريات الكريكيت، والتنس، والجولف، ورياضات أخرى.

قناة أبو ظبي الرياضية تقدم تغطية حية للأحداث الرياضية بتعليقات متخصصة وبرامج تحليلية تسلط الضوء على تفاصيل الأحداث وأخبار الرياضة، كما تقدم أيضاً برامج حوارية وتحقيقية حول الرياضة والرياضيين.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات: