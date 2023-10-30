“تحميل pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة منصة مظلتي العراق 2023 وزارة العمل spa.gov.iq

في هذا المقال، سنتناول موضوع الدفعة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بشكل شامل ومفصل. سنقدم لك معلومات حول الوجبة الجديدة للأسر المستفيدة من هذا البرنامج، ونشرح كيفية الوصول إلى منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء الأسر المستفيدة. سنتطرق أيضًا إلى تواريخ الإعلان عن هذه الوجبة وأهداف البرنامج الاجتماعي.

الدفعة السادسة pdf – الوجبة الجديدة للأسر المحتاجة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق الوجبة الجديدة من الأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي لا تملك مصدرًا ثابتًا للدخل. يشمل البرنامج الأسر التي لديها دخل شهري لا يتجاوز 100 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة

للراغبين في الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من الأسر المستفيدة، يمكنهم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

النقر على خيار “تسجيل الدخول”.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

إدخال كلمة المرور.

النقر على خيار “دخول”.

بعد تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من الأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

1. النقر على خيار “الرعاية الاجتماعية“.

2. النقر على خيار “الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة”.

3. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

4. النقر على خيار “بحث”.

موعد الإعلان عن أسماء الوجبة الجديدة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد الإعلان عن أسماء الوجبة الجديدة، وهو يوم الخميس الموافق 2023/08/25. يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين المحتاجين. يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر الفقيرة وتوفير حياة كريمة لهم.