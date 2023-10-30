« الأخبار دي الآن دخلت الفرحه في البيوت المصرية » .. صرف زيادة المعاشات الجديدة بأثر رجعي تصل إلى 20% .. التأمينات الاجتماعية توضح

زيادة المعاشات الجديدة، يسعى العديد من المواطنين المصريين بشغف لمعرفة تفاصيل زيادة المعاشات في عام 2023، وهذا هو الموضوع الذي يتم الاستفسار عنه بشكل متكرر من قِبل الأشخاص الذين يتلقون المعاشات في مصر. زاد هذا الاهتمام بشكل خاص بعد أن وافق مجلس النواب مؤخرًا على زيادة استثنائية في المعاشات في جمهورية مصر العربية، وهو القرار الذي حظي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الفقرات التالية، سنتعرف معًا على تفاصيل زيادة المعاشات في جمهورية مصر العربية.

زيادة المعاشات الجديدة

تم الإعلان رسميا من قبل الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات بما في ذلك زيادة بنسبة 20% مع التراجع في الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر، حيث سيتم تحويل هذه المنحة الاستثنائية قيمتها 300 جنيه إلى جميع المتقاعدين بدون استثناءات. ستقوم الهيئة بإيداع المبلغ الإضافي في بطاقاتهم اعتبارا من الأول من نوفمبر وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف المعاشات

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. وفقًا لمصدر من الصندوق الاجتماعي في مصر، سيتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء الأول من نوفمبر لمدة ستة أيام.

يتمنح للمستفيدين العديد من الخيارات لصرف المعاشات، منها المكاتب البريدية في مصر، وفروع البنوك المتنوعة، ونقاط بيع شركة فوري، ومحطات صرف النقود الألية في البنوك، وتطبيقات المحافظ الإلكترونية على هواتف المتقاعدين.