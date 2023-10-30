اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 هي حديث الشارع في العراق وبين المواطنين وبعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لأن الدفعة السادسة تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، والجميع في حالة من الترقب لتحديد فترة التسجيل ومعرفة موعد اعلان النتائج، كما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضوابط وشروط التسجيل وأعلنت عنها بشكل كامل لكي يطلع عليها المواطنين الراغبين في التسجيل قبل أن يتخذوا أي خطوة، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قامت منذ عدة ساعات قليلة بتفعيل لينك تسجيل الطالبات على الدفعة السادسة لأن التسجيل يكون إلكتروني توفيراً في الوقت والمجهود، تابعوا عنا الفقرات التالية لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وضحنا لحضراتكم في السطور التالية أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل على الدفعة السادسة من الرعاية الاجتماعية، وصرح السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل أن الوزارة تستقبل نحو 90 ألف طلب تسجيل من الفئات المستحقة للدعم لكلا الجنسين الرجال والنساء، وتم بشكل فعلي فتح التسجيل الإلكتروني صباح اليوم الإثنين 30 من أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً ومن المقرر أن يتم رفع نتائج المشمولين خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت احدى المصادر أن نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة يتم الإعلان عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية بشكل رسمي ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج لجميع المحافظات من بين أسبوع وحتى عشرة أيام لأن عدد التسجيل كبير وعملية مراجعة الطلبات تحتاج إلى وقت كافي لعدم حدوث أخطاْ ومنح المواطنين فرصة للاستفادة،وكل من تم الإعلان عنه سوف يحصل على المستحقات يوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر 2023.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة السادسة العراق 2023