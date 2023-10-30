ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 وبالفعل أعلنت وزارة التربية في العراق أن عملية التصحيح قد انتهت وأنها على وشك الإعلان عن النتائج النهائية في القريب العاجل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

إليكم كيف يمكنكم الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عندما تصبح متاحة:

الموقع الرسمي لوزارة التربية: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق على الإنترنت عندما تكون النتائج جاهزة ستجدها متاحة على الموقع الرسمي يمكنك البحث عن قسم النتائج أو الامتحانات والعثور على النتائج هناك.

الرسائل النصية: قد ترسل النتائج أيضًا عبر رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى وزارة التربية لذا تأكد من أن معلومات الاتصال الخاصة بك محدثة في سجلات الوزارة.

وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن أن تنشر وزارة التربية النتائج أيضًا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لذا يمكنك متابعة هذه الصفحات لتلقي الإعلان عن النتائج.

الاتصال بالمدرسة: يمكنك أيضًا الاتصال بمدرستك الثانوية وسؤال المسؤولين هناك عن كيفية الوصول إلى نتائج السادس الإعدادي.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

قامت وزارة التربية العراقية بجهود كبيرة لتسهيل عملية الوصول إلى نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2023 بشكل إلكتروني سيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على هذه النتائج بسهولة ويسر من خلال الخطوات التالية: