مش هتصدق وصل كام؟!! أسعار البنزين في مصر تحديث لحظة بلحظة .. بعد الأحداث الدولية الأخيرة

يتساءل العديد من الناس في الفتره الاخيره بشكل مستمر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسعار الأخيرة الخاصة بالبنزين في مصر وكان ذلك بعد عدة قرارات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول عن طريق اجتماع في الأيام الماضية لمعرفة ما تزايد منه وما قل لذلك جمعنا لكم جميع المعلومات التي تخص أسعار البنزين في مصر بالزيادات وسبب الزيادة وسبب انخفاض الأسعار الخاصة بالبترول والبنزين لمعرفة المعلومات الهامة بخصوص قرارات لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول أسعار البنزين في مصر تابعوا معي هذا المقال.

أسعار البنزين في مصر

قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعمل اجتماع في الأيام الماضية لتتم مراجعة المعادلة السريعة وايضا لتنفيذ آلية تطبيق التسعيرة التلقائي في ظل زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالقرار عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر حتى يصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 للمتر الواحد وذكرت ان سوف يتم ذلك اعتبارا من الساعة 2:00 صباح يوم الخميس الموافق 4/5 عام 2023 وقررت اللجنة أيضا تثبيت اسعار البنزين بجميع أنواعه عند 8.75 لتر البنزين 80 وسعر لتر البنزين 92 تم تثبيته عند 10.25 جنيه ولتر البنزين ال 95 تم تثبيته عند 11.50 جنيه للتر الواحد حيث انه تم تثبيت سعر بيع طن المازوت للاستخدامات غير الكهرباء والصناعة الغذائية عند 6000 جنيه للطن الواحد.