أعرف حالًا جميع القنوات الناقلة لحفل تسليم الكرة الذهبية “هتتوقع مين اللي هيكسب مو صلاح ولا ميسي”؟

يتم تقديم مراسم حفل الكرة الذهبية في كل عام على مسرح دوش شلتيه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس ويكون ذلك مساء يوم الاثنين حتى يتم توزيع الجوائز على الأفضل في العالم خلال العام الجاري 2023 والتي تقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لمشاهدة هذا الحفل الثانوي لمشاهدة الحفل الثانوي مباشرة على مسرح دو شلتيه بجودة عالية حيث يتم توزيع الجوائز لمعرفة القنوات الناقلة لحفل تسليم الكرة الذهبية عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

القنوات الناقلة لحفل تسليم الكرة الذهبية

ينطلق حفل الكرة الذهبية عام 2023 في تمام الساعة 9:00 مساء يوم الاثنين بتوقيت محافظة القاهرة حيث يبدأ استقبال نجوم كره القدم العالمية على سجادة حمراء للحفل في تمام الساعة 7:30 مساء حيث انها تكون مذاعة على قناة بي ان سبورت نيوز وقناة ابو ظبي الرياضية 1 حيث ان يشهد حفل الكرة الذهبية تسليم جائزه افضل لاعب في العالم للعام الحالي 2023 ويكون ذلك بالإضافة إلى جائزتين جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى جائزة كوبالا لأفضل لاعب صاعد في العالم وسوف يتم الاعلان عن الفائز أيضا بجائزة جيرد مولر التي تمنح إلى أكثر لاعب قام بإحراز هدف مع النادي الخاص به ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط ويكون ذلك على مدار موسم كوري كامل وايضا جائزة سقراط التي يتم منحها إلى اللاعبين الذين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وساهموا في خدمة المجتمع في عام 2023