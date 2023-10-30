بيان عاجل من التعليم بشأن “حقيقة تعليق الدراسة في مصر” !! أعرف السبب وحقيقة الكلام ايه؟
يقوم العديد من أولياء الأمور والطلاب بالبحث في الساعات الأخيرة عن حقيقة تعليق الدراسة في مصر عام 2023 حيث انه تداولت العديد من الاخبار حول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن السبب هو إجراء امتحانات شهر أكتوبر عام 2023 ولمعرفة حقيقة تعليق الدراسة في مصر تابعوا معي هذا المقال.
حقيقة تعليق الدراسة في مصر
قامت وزارة التربية والتعليم في تصريح عبر بيان لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينفي تعليق الدراسة في مصر وذكرت أيضا أنه لا صحة لما يتم تداوله حول هذا الموضوع كما أعلنت الوزارة أنه لا صحة من تعليق الدراسة بسبب امتحان شهر أكتوبر عام 2023 وذكرت أيضا أنه سوف يتم تخصيص فترة واحدة فقط لإجراء الامتحانات لشهر اكتوبر عام 2023 لسنوات النقل دون الخلل في اليوم الدراسي.
ضوابط امتحانات شهر أكتوبر عام 2023
كما ذكرت وزارة التربية والتعليم بعد ينفي الأخبار المتداولة عدة ضوابط امتحان شهر اكتوبر 2023 تعرفوا عليها من خلال السطور التالية؛
- يجب حضور الامتحانات بالزي الرسمي للمدرسة.
- ممنوع لاي طالب او طالبه الغياب عن الامتحان إلا بعذر رسمي.
- ممنوع حضور أولياء الأمور مع الطلاب.
- ممنوع انصراف أي طالب من المدرسة بعد الامتحان يتم الانصراف بعد نهاية اليوم الدراسي فقط
- يبدأ عقد امتحانات شهر أكتوبر عام 2023 في الحصة الثالثة والرابعة لجميع صفوف النقل.