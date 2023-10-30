عبر منصة مظلتي “الآن” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة 2023

تتزايد معدلات البحث في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث يتم البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين وكان ذلك بعد اعلان من قبل جهات مسؤولة عن تفاصيل كثيرة بشأن أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة وقد صدرت منذ عدة أيام موجهة لجميع المواطنين بمختلف محافظات العراق لمعرفة المزيد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة تابعوا معي هذا المقال.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل بالعراق بالإعلام عن كافة التفاصيل التي تخص اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث انه تم الاعلان عن كشوف بالأسماء الخاصة بجميع المواطنين من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل من خلال الرابط التي تم نشره من قبل وزارة العمل بالعراق الذي يمكن للجميع الاستعلام عن القبول أو الرفض من خلاله يمكنكم الدخول الى وزارة العمل بالعراق من خلال منصة مظلتي حيث انه تم قبول حوالي 150 ألف مواطن عراقي متقدم من إجمالي 500 ألف مواطن متقدم حيث انه تم اختيار المواطنين بناء على الشروط المطلوبة والمتوفرة التي تم وضعها من قبل وزارة العمل مع الذكر ان الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية تعد من أكثر الوجبات التي تشمل أكثر من مليون و 900 ألف أسرة بإجمالي مبلغ يتجاوز 400 مليار دينار عراقي كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتحديد رابط رسمي يمكن عن طريق استخراج الاسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية حيث ان قاموا حوالي 400 ألف مواطنة ومواطن بالتقديم في ذلك البرنامج.