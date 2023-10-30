“مٌفعل” رابط التسجيل في امتحان التكميلي الاردن exams.moe.gov.jo 2023

تعتبر امتحانات التكميلي في الأردن فرصة ثانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز المواد الدراسية بنجاح في الفصل الدراسي الأصلي وتهدف هذه الامتحانات إلى تمكين الطلاب من إعادة اجتياز المواد التي لم يتمكنوا من اجتيازها في الفصل الأصلي وتحسين درجاتهم النهائية كيفية التسجيل في امتحان التكميلي الأردني لعام 2023 / 2024، بالإضافة إلى شروط التقديم التي يجب عليكم الالتزام بها. إن الحصول على فرصة لإتمام هذا الامتحان يعتبر خطوة هامة في حياة الطلاب والطالبات، حيث يحدد مستقبلهم المهني والأكاديمي.

التسجيل في امتحان التكميلي

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية التسجيل في امتحان التكميلي الأردني عبر الإنترنت، أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات الاستفادة من هذه الفرصة. يمكنكم القيام بالتسجيل عبر الرابط الرسمي الذي قامت الوزارة بالإعلان عنه. إليكم الخطوات الأساسية للتسجيل:

يجب عليكم التواجد قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل. إذا تأخرتم، فلن تسمح لكم بدخول الامتحان.

يجب عليكم الامتثال لجميع الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.

يجب عليكم تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بكم، وكتابة رقم الجلوس واسم الطالب في القائمة المخصصة لذلك.

التسجيل يتم عبر الرابط الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم.

بعد ملء استمارة التسجيل عبر الرابط الرسمي، يجب عليكم دفع رسوم التسجيل وإرسال الطلب.

موعد التسجيل والامتحان

وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت عن موعد بدء التسجيل للامتحان التكميلي في الدورة الثانية. سيبدأ الامتحان في الأربعاء القادم، وسيمتد لمدة أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الامتحان ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الأردنيين وغير الأردنيين التسجيل في الامتحان التكميلي من خلال الدخول على الرابط الرسمي الذي قامت الوزارة بالإعلان عنه