استقبلها الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد” متاح على جميع الأقمار الصناعية مجانًا 2023

قامت قناة ناشيونال جيوغرافيك الإماراتية بعمل شهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي بفضل محتوى التي تقوم القناه بتقديمه عن العلوم والهندسة والطبيعة حيث أن هذا المحتوى يستمتع به وبمشاهدته العديد من الناس بفضل المعلومات التي يتم عرضها على هيئة مشاهد لأول مرة عن طريق قناة ناشيونال جيوغرافيك الاماراتية ويجعل هذا في أنحاء العالم يقومون بالبحث عن التردد الجديد للقناة وهذا ما سنذكره لكم من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قامت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في الأيام الأخيرة بنقل البث الخاص بها عبر تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات ولان هذه القناة واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة ويرغب العديد من الناس مشاهدة محتواها ومعرفة ترددها الجديد إقامة الإدارة الخاصة بالقناة بنشر التردد على القمر الصناعي نايل سات لمعرفة التردد تابعه مع النقاط التالية:

اسم القناة : ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 30000.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الجودة : SD

كيفيه ضبط قناه ناشونال جيوغرافيك

يمكنكم من خلال النقاط التالية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بسهوله عن طريق اتباع الخطوات بشكل صحيح: