لجميع سنوات النقل “موعد امتحانات نصف العام في مصر” ونماذج الاختبارات الاسترشادية مجانًا .. هنـــا

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد ضوابط وإجراءات تقويم الطلاب الصف الاول والثاني الثانوي في حالة الغياب عن امتحان الفصل الدراسي الأول واوضحت انه اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن الامتحان الخاص بالفصل الدراسي الاول في مادة أو مادتين أو أكثر يتم عقد امتحان تكميلي له في الجزء الذي تم دراسته في نهاية العام بعد امتحان الفصل الدراسي الثاني حيث يؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني كما اعلنت الوزارة ايضا عن موعد امتحانات نصف العام في مصر لمعرفة مواعيد الامتحانات تابعوا معي هذا المقال.

موعد امتحانات نصف العام في مصر

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بتحديد مواعيد بدء العام الدراسي وأوضحت أن الدراسة سوف تنطلق يوم السبت 30 سبتمبر عام 2023 الى يوم السبت 8 يونيو عام 2024 ويكون ذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات والخاصة أيضا كما اوضحت ان امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ينطلق يوم 14 يناير عام 2024 وسوف تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير عام 2024 ووضحت أن مدة إجازة نصف العام تكون أسبوعين حيث انها تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير عام 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير عام 2024 وفي حال التعرض موعد اجازة نصف العام مع اجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية تقوم بتوحيد الإجازة معهما، كما أن الوزارة أشارت على مواعيد بدء الدراسة والامتحانات واجازة نصف العام تجمع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية لغات والخاصة وايضا الخاصة لغات.