ما هو موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر أكتوبر 2023؟!! وحقيقة تأجيله إلى منتصف شهر نوفمبر

قامت نقابة المعلمين بتوفير كل الأموال التي تخص صرف معاشات المعلمين من خلال دفعه شهر أكتوبر عام 2023 وكان ذلك بعد إعلان نقيب المعلمين خلف الزناتي بذلك حيث ان الوزارة تعمل على توفير 150 مليون جنيه بعد التزامن مع صرف معاشات أكتوبر للمعلمين المقرر ان تكون من خلال الأيام المقبلة لمعرفة المزيد حول موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر أكتوبر عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر أكتوبر 2023

كما انه اعلى النقيب المعلمين أنه سوف يتم العمل على صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر أكتوبر الجاري عام 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أكتوبر عام 2023 ويكون ذلك في أثناء تواجده في نقابة المعلمين بالمنصورة بميت غمر حتى يتم تكريم دفعة معاشات المعلمين عام 2022 ونوه ايضا على انه تم وصول عدد المستفيدين من معاشات المعلمين الى حوالي 259 ألف عضو حيث يتم العمل على صرف المعاشات لهم بقيمة 102 مليون و 10000 جنيه مصري واعلن ايضا انه يتم خروج عدد كبير من المعلمين للمعاشات بما يتراوح بين 4000 ل 6000 معلم شهريا، اما عن ما يخص الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تغيير مواعيد صرف المعاشات للمعلمين حتى تصبح على ثلاث دفعات سنويا أبريل ويوليو وديسمبر وتم الإعلان على أنه لا يوجد صرف دفعة أكتوبر عام 2023 فقد تم التأكيد من قبل الزناتي على أنه لا يوجد أي نية من نقابة المعلمين للتغيير وأنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل من حيث نقابة المهن التعليمية على تغيير مواعيد صرف المعاشات للمعلمين وكما أنه نوه على انه في حال اتخاذ أي قرار رسمي بخصوص نقابة المعلمين يتم العمل على نشره عبر الصفحة الرسمية للنقابة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.