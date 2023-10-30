القنوات الناقلة لحفل موسم الرياض يعد افتتاح موسم الرياض من أبرز الأحداث الترفيهية التي يترقبها الملايين من عشاق الترفيه في المملكة العربية السعودية وحول العالم يتميز هذا المهرجان بتنوع فعالياته وبرامجه الترفيهية المتنوعة التي تجمع بين الثقافات والفنون المختلفة وبالتالي يتساءل الكثيرون عن القنوات التي ستقوم بنقل حفل افتتاح موسم الرياض وتغطية هذا الحدث الكبير.

القنوات الناقلة لحفل موسم الرياض

من المعروف أن موسم الرياض يعتبر واحدًا من أهم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية حيث يجذب الآلاف من الزوار من داخل وخارج المملكة لذا يتوجب على الجمهور معرفة القنوات الناقلة لحفل موسم الرياض ليتمكنوا من متابعة الأحداث والفعاليات بسهولة ويسر.

إحدى القنوات التي ستنقل حفل افتتاح موسم الرياض هي قناة SBC والتي تعتبر قناة رئيسية في المملكة العربية السعودية وتقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى ذلك ستقوم قنوات MBC و MBC مصر ببث الحفل على شاشاتها وهي من بين أشهر القنوات التلفزيونية في العالم العربي.

لمن يفضل متابعة الحفل عبر الإنترنت يمكن استخدام منصة شاهد وتطبيق stc tv لمشاهدة البث المباشر لحفل افتتاح موسم الرياض كما يمكن استخدام تطبيق Webook لمتابعة الأخبار والفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

موعد عرض حفل افتتاح موسم الرياض

حان الوقت للكشف عن موعد العرض المنتظر بشدة لحفل افتتاح موسم الرياض لعام 2023 سيكون يوم السبت 28 أكتوبر 2023 هو اليوم الذي يتوج فيه الفعاليات والتجارب الترفيهية المميزة في مدينة الرياض بالعرض الكبير الذي يتيح للزوار فرصة استكشاف جمال هذا الموسم المذهل.

وبالتحديد يصادف هذا الحدث الرائع يوم 13 ربيع الآخر 1445 هجريًا مما يمنحه أهمية خاصة في التقويم الهجري.

موسم الرياض لعام 2023 يعد بتقديم تجربة استثنائية للزوار حيث يتميز بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمفاجآت الرائعة يتيح المهرجان للزوار فرصة استكشاف عالم من الترفيه والتسلية ويجذب الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.