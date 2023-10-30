مباراة الهلال … مباراة الهلال والحزم SSC Sports HD في كاس خادم الحرمين

يخوض في مساء اليوم نادي الهلال السعودي مباراة في غاية الاهمية والقوة امام نظيرة نادي الحزم السعودي حيث من المقرار ان تلعب تلك المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة لتاسعة مساء بتوقيت السعودية .

مباراة الهلال

ويعسي كلا الفرقين في تلك المباراة ان يحقق احدهوم الفوز علي الاخر من اجل النقاط الثلاثة وتكون تلك المباراة في اطار الجولة السادسة عشر من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال والحزم

نادي الهلال السعودي في تلك المباراة ان يحقق الفوز علي حساب نادي الحزم ضيفة في مباراة اليوم وتلعب تلك ا لمباراة علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة كأس الملك،وتدور احداث تلك المباراة في مساء اليوم في الثامنة مساء بتوقيت القاهره،حيث قناة SSC SPORT 1 HD ستنقل مباراة اليوم عبر البث الخاص بها من اجل مشاهدة الجميع المباراة من جميع انحاء العالم زعيم اسيا يسعي من اجل لفوز في مباراة اليوم علي حساب غريمة نادي الحزم.

الهلال والحزم

عقب ان حقق نادي الهلال السعودي الفوز عل نادي الأهلي السعودي في الكلاسيكو في مساء اليوم الجمعة الماضية وحافظ علي الصداراة بالمركذ الاول بفارق اربع نقاط اليوم سيواجة نادي الحزم في بطولة مختلفة اي وهي بطولة كِأس خادم الحرمين .

مباراة الهلال والحزم SSC Sports HD

وتنطلق تلك المواجهة الهامة بين الهلال السعودي ونظيرة الحزم السعودي في مساء اليوم علي ملعب الامير فيصل بن فهد في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهره وفي التاسعة مساء بتوقيت السعودية وعلي الركن الاخر نادي الحزم من اجل الفوز علي حساب نادي الهلال ويعلم ايضا ان المباراة ستكون في غاية الصعوبة ولكن يأمل من اجل تحقيق الفوز في تلك المباراة المرتقبة.