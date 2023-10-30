شغلك ببدلة ومرتب رايق.. لو معاك مؤهل- عالي-متوسط-أو مفيش مؤهل فرصتك بمرتبات تصل ل12000 جنيه من وزارة الشباب والرياضةومابيبا.. قدم وخد حظك

أعلنت وزارة الشباب الرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن وجود وظائف شاغرة للشباب وذلك في عدة قطاعات، وقد ذكرت في هذا المنشور كل ما يخص الوظائف المطلوبة مثل طريقة التقديم فيها وشروط كل وظيفة وغير من التفاصيل التي سنوضحها لك خلال هذا الموضوع تابع القراءة لتتعرف عليها.

الوظائف المتوفرة بوزارة الشباب والرياضة

تطبيقا لمبادرة توظيف مصر تم الإعلان عن عدة وظائف للجنسين وبمرتبات مجزية سواء للذكور أو الإناث ومن بينها وظائف في شركة مابيبا التي أعلنت عن وجود أماكن شاغرة في التخصصات الآتية: عمال بقسم الطباعة، مساعد فني طباعة، وأيضاً وظيفة مشرف فحص وتغليف.

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف المعلنة

قبل أن يتقدم الشخص إلى إحدى الوظائف التي تم إعلانها يجب أن يكون مستوفيا للشروط التي تم وضعها والتي تتمثل فيما يلي: أن يكون الشخص ممن يجيدون القراءة والكتابة، ويجب أن يكون عمره من 18 عام كحد أدنى ولا يزيد عن 40 عاماً، وإذا كان المتقدم يرغب بالالتحاق في وظيفة فني طباعة فيفضل أن يكون لديه خبرة كافية في طباعة البلاستيك PET – بولي ايثيلين – سلك سكرين.

مميزات العمل في شركة مابيبا

تقدم شركة مابيبا مميزات عديدة للمتقدمين للعمل فيها، ومن أهم مميزاتها: تقديم رواتب مناسبة حبث يبدأ الراتب من 3600 جنيها ويصل إلى 8200جنيها، كما توفر وجبة للعاملين بشكل يومي بالإضافة إلى مواصلات وخطوط سير لأقرب مكان للموظف، وفي حالة الالتحاق بوظائف الدرجة الأولى أو الثالثة يكون هناك إجازات رسمية يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة توفر تأمين طبي واجتماعي لجميع العاملين بها.

طريقة التقديم على الوظائف

يتم التقديم على الوظائف المعلنة عن طريق الخطوات التي أوضحتها الشركة خلال الإعلان وهي كالتالي: في البداية يجب الدخول إلى رابط التقديم ومن خلاله سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على استمارة تقديم، ستقوم بملء الاستمارة عن طريق إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر الإرسال وفي حالة قبولك سيتم التواصل معك عن طريق البيانات التي تم إدخالها، وإذا كان لديك أي استفسار بخصوص العمل فيمكنك الاتصال على الرقم التالي 01274023114 ، وإليك الآن رابط التقديم https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR-z_e0tAxDNGoVy0ozXWWNxURVA1MjBZN0ozQTVWNDJYQU0xRkIyNk1RNi4u