مباراة الهلال والحزم في كأس الملك ترددها مجاناً علي قناة قناة SSC 1

يلا شوت مباراة الهلال والحزم كأس الملك نجح الزعيم في تحقيق انتصار ساحق على فريق الأهلي في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي، حيث سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط، وبذلك ابتعد بفارق أربع نقاط عن المنافس الأقرب له وهو فريق النصر كما نجح أيضاً فريق الحزم في المثابرة ومواجهة فريق الاتحاد على أرضه وسط تشجيع الجماهير ، وفي كأس الملك تمكن الهلال من التأهل إلى الدور الـ32 بعد الفوز على فريق الجبلين بدون تلقي هدف ، وتأهل أيضاً فريق الحزم على حساب العربي بعد تسجيله ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط.

مباراة الهلال والحزم كأس الملك

سيتم لعب مباراة الهلال والحزم في كأس الملك بالدور السادس عشر يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 ، ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس الملك

يمكنك متابعة ومشاهدة مباريات كأس الملك سلمان خادم الحرمين عبر قنوات SSC الرياضية حصريًا في الوطن العربي، والقناة الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس خادم الحرمين هي SSC 1 وهي مجانية بتقنية الاس دي في المملكة السعودية ، من خلال اشتراك المشاهدة، ستتمكن من متابعة البطولة بتقنية الاتش دي.

تردد قناة SSC 1