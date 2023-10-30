مباراة الهلال والحزم الآن الشوط الثاني (0-0) لحظة بلحظة كأس الملك على قناة SSC1 HD دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الآن مباراة الهلال والحزم تويتر تغطية مباشرة

محبي كرة القدم السعودي يترقبون اليوم مباراة الهلال والحزم، حيث يلتقي الهلال والحزم في دور الـ 16 ضمن منافسات بطولة كأس الملك، حيث يأتي فريق الهلال إلى هذه المباراة بعدما نجح في الفوز بالكلاسيكو أمام أهلي جدة الجمعة الماضية، ليُمكنه هذا الفوز من الابتعاد بالصدارة عن الوصيف، حيث أصبح الهلال متصدر الدوري برصيد 29، ثم يأتي خلفه فريق النصر برصيد 25، ويأمل عشاق زعيم آسيا في مواصلة طريق البطولات وحصد كل الألقاب واعتلاء كافة منصات التتويج، ولا شك أنها ستكون مباراة صعبة على فريق الحزم.

بث مباراة الهلال والحزم الآن النتيجة لحظ بلحظة

الهلال & الحزم (0-0).

مرت 40 دقيقة ولا تزال النتيجة تعادل سلي دون أهداف من جانب الفريقين.

انتهى الشوط الأول بدون أهداف، لم يستطع فريق الهلال استغلال الفرص التي أُتيحت له وتسجيل أهداف.

مباراة الهلال والحزم كأس الملك

في إستاد الملز المعروف بملعب الملك فهد الدولي سوف يُستضاف عليه مباراة الهلال والحزم في دور الـ16 من كأس الملك السعودي لعام 2024، الموج الأزرق يعيش أوقاتًا مميزة هذا الموسم بعد فوزه على الأهلي في المباراة الكلاسيكية يوم الجمعة، وبات متصدرًا للدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، وعلى الرغم من الفارق في مستوى الأداء، إلا أن مباراة الهلال أمام الحزم ستكون تحديًا صعبًا بالنسبة للمدرب جورجي جيسوس.

بينما فريق الحزم ينافس بشراسة من أجل البقاء في الدوري، ويمتلك سجلًا جيدًا في مبارياته مع الهلال في الدوري السعودي، حيث حقق فوزًا على الهلال في واحدة من المواجهات، وإشارة إلى قوة الحزم في الفترة الأخيرة نجح الفريق في تحقيق تعادل مهم ضد الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري، وسبق ذلك فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على الرائد.

تشكيلة الهلال أمام الحزم اليوم في بطولة كأس الملك السعودي

جاءت تشكيلة الهلال أمام الحزم اليوم في بطولة كأس الملك السعودي على النحو التالي:

في مركز حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

بينما خط الوسط: مالكوم، محمد كنو، روبن نيفيز.

وأخيرا خط الهجوم: عبدالله الحمدان، ميشايل ديلجادو، صالح الشهري.

موعد مباراة الهلال والحزم في كأس الملك

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والحزم في دور الـ 16 في كأس الملك اليوم الإثنين، حيث تبدأ صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، فيما تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الذي يحضتن مباريات فريق الهلال الرسمية، ويأمل فريق الهلال في المحافظة على البطولة التي حصدها الموسم الماضي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس خادم الحرمين

تنقل قناة SSC1 HD مباراة الهلال والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 بالبطولة التي حصدها فريق الهلال الموسم الماضي، ويقوم المعلق فارس عوض بمهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والحزم في بطولة كأس الملك السعودي.