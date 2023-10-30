تابع حفلة تتويج النجوم على قناة أون تايم سبورت 2023

أصبحت في الآونة الأخيرة الرياضة تجتاح الشاشات وتتحدث بلغة الإثارة والتحدي، قناة أون تايم سبورتس تحمل لافتات البطولات العالمية والأحداث الرياضية الهامة، تعزف نشرة الأخبار الرياضية الممتعة للشرق الأوسط ومصر، كما قلبت القناة مفهوم مشاهدة الرياضة بحصولها على حقوق بث عدة بطولات عالمية، من بطولة أوروبا لكرة اليد إلى دوري أبطال أوروبا، هل تسعى لرصد أحداث الرياضة العالمية.

موعد احتفال تسليم الكرة الذهبية اليوم على قناة أون تايم سبورت 2023

مع إطلالة حصرية لتقديم المباريات وبرامج تحليلية قبل الأحداث، تُعدّ أون تايم سبورتس المكان المثالي لمحبي الرياضة، إنها تتميز بحقوق بث الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والمزيد، الليلة، احتفل معنا بتتويج الكرة الذهبية على شاشة أون تايم سبورت، انطلاقة الحفل المنتظر تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

سنذكر لكم التردد الخاص بالقمر نايل سات لنتيح لكم فرصة المشاهدة على قناة أون تايم.

– التردد: 11861.

– القمر الصناعي: النايل سات.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل الاستقطاب: عمودي.

– جودة القناة: HD.

كيفية استقبال تردد القناة على جهاز الرسيفر

يجب أن تتبع بعض الخطوات لكي تستطيع استقبال تردد القنوات على جهاز الرسيفر وهي كما يأتي:

1. اضغط على زر الإعدادات على جهاز الريموت الخاص بك.

2.ابحث في القائمة عن “البحث عن القنوات” أو “البحث اليدوي”.

3. اختر هذا الخيار للتحكم اليدوي في البحث.

4. ابحث عن التردد الحالي للقناة المستهدفة.

5. اضبط معامل تصحيح الخطأ ومعامل الترميز بقيمة 27500.

6. اختر الاستقطاب الصحيح (عمودي/أفقي) باختيار “v” أو “h”.

7. بمجرد الانتهاء، احفظ الإشارة الجديدة للقناة.

هذه الخطوات البسيطة ستساعدك على استقبال تردد قناة اون تايم سبورتس بسهولة ودقة عالية عبر جهاز الرسيفر الخاص بك، حيث سوف تتمكن من متابعة احتفال الكرة الذهبية بدقة عالية وجو رائع من المتعة والحماس.