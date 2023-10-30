“اللي مسجلش خسران” رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 …. والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية لشأن إضافة 100 منحة على بطاقة التموين والتي من المقرر أن يتم اضافتها في نوفمبر 2023، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الاشخص في البحث عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرح خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة سوف تعلن عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من الأسر المصرية محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة بعد غلاء الاسعار الذي تعاني منه مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن الموعد الرسمي لاضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، إلا أن ررئاسة مجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن اصدار مثل هذه القرارات، مضيفاً إلى أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن الغاء نقاط الخبز، وأن الوزارة مستمرة في صرف النقاط مع صرف التموين هذا بالإضافة إلى صرف 5 ارغفة بلدي يومياً.

رابط مصر الرقمية للتقديم على 100 منحة على بطاقة التموين

وأشار “المصيلحي” خلال نهاية حديثه إلى أن المواطنين يمكنهم التقديم على منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات الآتية: