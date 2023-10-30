كأس الملك.. مباراة الهلال والحزم (0-0) قناة SSC 1 HD دقة عالية دور 16 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لايف مباراة الهلال والحزم تويتر تغطية مباشرة لحظة بلحظة

كافة محبي كرة القدم في المملكة السعودية يبحثون عن مباراة الهلال والحزم الآن، حيث تُقام المباراة المرتقبة بين الهلال والحزم ضمن منافسات دور 16 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستحدد من الذي سيرتقي إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الملك السعودي، ولا شك أن جماهير زعيم آسيا التي تعيش في أوج سعادتها الآن تأمل في المحافظة على اللقب الذي حصده الفريق الموسم الماضي، وهذا مطلب جماهيري كبير من محبي الهلال، كما أن المنافسة عليه هذا العام ستكون شرسة للغاية.

بث مباراة الهلال والحزم الآن تغطية

الهلال ضد الحزم: 0 – 0

انهتى الشوط الأول كما بدأ، فلم يستطع أي فريق هز الشباك، وننتظر شوط ثاني من نار.

مباراة الهلال والحزم الآن

مباراة الهلال والحزم الآن في بطولة كأس خادم الملك، حيث يُنتظر أن يخوض الهلال اللقاء بأفضل تشكيل له، باستثناء غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وفيما عدا ذلك، قد قرر مديره الفني البرتغالي جيسوس التحديد على التشكيلة التي ستبدأ مواجهة الحزم، ومن المرتقب أن تشمل هذه التشكيلة الحارس المغربي ياسين بونو، وفي الدفاع، ياسر الشهراني وعلي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي والسعودي عبد الحميد.

ستُلعب المواجهات الخمس الأخرى من دور الستة عشر في كأس الملك غدًا، وقد تأهل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه بهدف نظيف على الجبلين، يُظهر الهلال أداءً قويًا هذا الموسم حيث يتصدر الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن النصر، الوصيف في الدوري، وعلى الصعيدين المحلي والقاري، يتصدر الهلال أيضًا مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، ويُعتبر الهلال من بين أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث حصل على البطولة 4 مرات.

توقيت مباراة الهلال والحزم كأس الملك

ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، العاصمة السعودية، سيكون مضيفًا لمباراة الهلال والحزم اليوم، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُذكر أن الهلال هو حامل لقب البطولة من الموسم الماضي، ومع ذلك، فإن الأهلي جدة يعتبر الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبًا، ويليه الهلال السعودي بواقع 10 ألقاب.

مصر – ليبيا – السودان 8:00 مساءً فلسطين – السعودية – البحرين – اليمن – الأردن 9:00 مساءً الكويت – لبنان – سوريا – العراق – قطر 9:00 مساءً الإمارات – سلطنة عمان 10:00 مساءً تونس – الجزائر – المغرب 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم كأس خادم الحرمين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباراة الهلال والحزم اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على التردد الآتي: