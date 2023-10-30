شاهد الآن حفل الكرة الذهبية 2023 مباشر يوتيوب

يعد حفل الكرة الذهبية من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ويتم تنظيم هذا الحدث السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم، وتكريم اللاعبين الذين تألقوا خلال العام الجاري، ومناسبة حفل الكرة الذهبية تمنح جماهير المستديرة فرصة للاحتفال بالمواهب الرياضية الرائعة والإنجازات الاستثنائية في عالم كرة القدم.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

تقام مراسم حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في مسرح “دو شاتليه” الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن تنطلق المراسم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، سيتم استقبال نجوم كرة القدم العالميين على السجادة الحمراء ابتداءً من السابعة والنصف مساءً، وسيتم توزيع الجوائز للفائزين في فئات مختلفة، بما في ذلك أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

لمن لا يستطيع حضور الحفل شخصيًا، يمكن مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المختلفة، وسيتم بث الحفل الحصري على قنوات beIN Sports News وقناة أبوظبي الرياضية 1، يمكن للجماهير في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالمراسم الرائعة والإعلان عن الفائزين عبر هذه القنوات المختلفة.

مشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر على يوتيوب

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يمكن للمعجبين بكرة القدم الاستمتاع بمشاهدة حفل الكرة الذهبية على YouTube، تُعتبر YouTube منصة رئيسية لبث الأحداث الرياضية الكبيرة، ويمكنك العثور على مقاطع فيديو مميزة تستعرض أبرز لحظات الحفل وتكريم الفائزين. يمكنك الوصول إلى قنوات مختلفة على YouTube التي تقدم تغطية حية لحفل الكرة الذهبية.