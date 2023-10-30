حفل تسليم الكرة الذهبية 2023 بث مباشر

حفل تتويج الكرة الذهبية بث مباشر 2023 تقام في مسرح “دو شاتليه” الشهير في العاصمة الفرنسية باريس حفلة الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين وذلك لتكريم الفائزين بجوائز الأفضل في العالم خلال السنة الحالية ٢٠٢٣ والتي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 والقنوات التي ستبثها

حفل الكرة الذهبية لعام 2023 سيبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين سيتم استقبال نجوم كرة القدم العالميين على السجادة الحمراء للحفل في السابعة والنصف مساءً سيتم بث الحفل على قناة beIN Sports News وقناة أبوظبي الرياضية 1

في حفل الكرة الذهبية سوف يتم تقديم جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعبة وكذلك جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى ستمنح أيضًا جائزة كوبا لأفضل لاعب ناشئ في العالم.

الكرة الذهبية 2023

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التي تمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف مع فريقه ومع منتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط خلال الموسم الكروي بأكمله بالإضافة إلى جائزة سقراط التي تمنح للاعبين الذين قدموا مساهمة كبيرة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 30 لاعبًا يتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب لفريق إنتر ميامي الأمريكي ويُعتبر المرشح الرئيسي للفوز بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه وتشمل القائمة أيضًا إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي المهاجم.

تتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الذين فازوا بأكبر عدد من جائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ بإجمالي 7 مرات خلال مسيرته الكروية المليئة بالبطولات والإنجازات وتلك السنوات هي: 2009 2010 2011 2012 2015 2019 و2021.

حفل الكرة الذهبية 2023

يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن تصنيف أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للسنة الخامسة على التوالي مما يمثل إنجازاً تاريخياً كبيراً للفرعون.

وصلت مراتب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات السابقة على النحو التالي: 2018: المركز السادس 2019: المركز الخامس 2021: المركز السابع 2022: المركز الخامس.