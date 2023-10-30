‘طايرة يبن المحظوظة شهادات بنك مصر تصل ل70% في السنة.. يا بخت كل عملاء بنك مصر هيا دي الاخبار اللى تفرح

شهادات بنك مصر كما يوفر البنك المركزي المصري لجميع المواطنين العديد من الشهادات وكل شهادة لها فائدة خاصة بها كما يتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار وتكون الشهادات بعملة الجنيه المصري وكما تختلف جميع الشهادات قي المده والعائد وفئه الشهادة وكما يختار العملاء الشهاده الذي تناسبهم ويناسب احتياجاتهم من شهادة الادخار بعملية جنيه المصري وحسب ما أعلنت شهادة الادخار بالعملة المحلية التي تحصل العملة عليها أصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص وشهادتين 3 سنوات وأن الشهادات الجديدة المتقدمة منك بنك مصر الشهاده الأولي هي شهادة ثابته لمده 3 سنوات 19% سنوي ويصرف العائد شهريا.

طريقة اخراج شهادات بنك مصر

يمكن الافتراضات أنه هذه الشهادات من أي فرعين ويبدأ الاحتساب بهذا الشهاده العائد من يوم العمل التالي للشراء لا يمكن استيراد الشهاده قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك يمكنك استيراد الشهادة وأصدر البنك العربي الافريقي شهادة ادخار جديدة بعائد 65% جنيه مصري فقط للعملاء والأفراد وكما أوضح البنك المركزي المصري أن شهادة الادخار البنكية الجديدة طرحت للأفراد فقط بالجنيه المصري وكما يكون معدل العائد 19%وطريقة الصرف تكون شهريا ويكون بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها كما تتميز بسعر القائد ثابت طوال فترة الشهاده ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من اصدار تاريخ الشهاده

أنواع شهادات البنك المركزي المصري

شهادة ابن مصر سوف تكون العملة الجنيه المصري والمدن تكون 3 سنوات دورية صرف العائد شهريا ومعدل العائد السنة الأولى 22% وسنه الثانية 15%وسنه الثالثة 16% وفئه الشهادة ومضاعفاتها تكون بقيمه 1000 جنيه مصري وكما تكون ثاني شهادة من البنك المركزي المصري هي سوف تكون شهادة القمة سوف تكون عملة هذه الشهادة هي الجنية المصري وتكون مدة هذه الشهادة هي 3 سنوات دورية صرف العائد الشهري ومعدل العائد 19%وكما تكون فئة العائد 1000 حنيه ومضاعفاتها وكما نوضح الشهادة الثلاثية هي تكون العملة جنيه مصري وتكون مدتها 3 سنوات دورية صرف العائد شهريا معدل العائد متغير يوميا فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها