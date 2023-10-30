بث مباشر لحفل جائزة الكرة الذهبية بالون دور لعام 2023

بث مباشر لحفل جائزة الكرة الذهبية ، يشعر العديد من محبي كرة القدم بالفضول لمعرفة المزيد عن القنوات التي ستقوم ببث حفل الكرة الذهبية 2023 وموعد البث المباشر لهذا الحدث المثير. يهدف هذا المقال إلى توضيح معلومات هامة حول القنوات الناقلة للحفل وموعد بث الفعاليات المختلفة في هذا الحدث البارز في عالم كرة القدم. يمكن مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 بث مباشر اليوم 30 أكتوبر 2023 على يلا شوت.

موعد حفل تسليم الكرة الذهبية 2023

تتوقع جماهير كرة القدم في أنحاء مختلفة من العالم اليوم الاثنين حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية السنوي وجوائز الأفضل في العالم التي تُنظمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في مسرح “شاتليه” في العاصمة باريس.

من المتوقع أن تبدأ فعاليات حفل إعلان الفائز بالجائزة الذهبية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

بالنسبة لقنوات بث حفل الكرة الذهبية 2023, ستقوم شبكة “بي إن سبورتس” بتغطية هذا الحدث من خلال قناتها المفتوحة بي إن سبورتس الإخبارية، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية 1.

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة رسميًا عن نقل حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، إلى جانب قنوات بي إن سبورت القطرية التي تعد الناقلة الحصرية لهذا الحفل لعدة سنوات، وهذه هي ترددات القنوات التي ستبث الحفل.

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تردد بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

تردد القناة: 12264.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب القناة: أفقي.

بي إن سبورتس الإخبارية على سهيل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وفقًا لإعلان مجلة فرانس فوتبول، سيتم نقل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية عبر مختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من سيتوّج بالكرة الذهبية 2023؟

يتنافس على جائزة 2023 أبرز نجوم كرة القدم الحاليين، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحمل السجل القياسي في عدد مرات فوزه بها، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الذي يسعى لنيل أول لقب له في تاريخ هذه الجائزة المرموقة، وهذا ينطبق أيضًا على نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

الأسابيع الأخيرة قد روت أخباراً وتسريبات تشير إلى أن المنافسة انحصرت بالفعل بين الثلاثي المذكور في الجوائز بكرة الذهبية ٢٠٢٣، في حين أكدت التسريبات الأخرى أن ليونيل ميسي سيحصل على الجائزة ويضيفها إلى سبع كرات ذهبية سابقة تزين مسيرته المهنية.

يعد ليونيل ميسي حامل الرقم القياسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في الأعوام التالية: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021. وحل في المركز الثاني خمس مرات في الأعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017. كما حل في المركز الثالث مرة واحدة في عام 2007.

يحتل اللاعب البرتغالي المميز كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة المتوّجين بالجائزة، لانة حاز على هذا التكريم خمس مرات، ومع ذلك لم يتم اختياره للترشيح في عام 2023.