إعلان 2 عـثمان 134| نهاية بوران المؤلمة🔥عثمان يأخذ القلعة🔥أورهان يأخذ الكنز 🔥مفاجأة الأستاذ !

نعود إليكم بموضوع جديد ومميز كاشف مفاجأة السيد يعقوب لعثمان وتعيينه حاكم لقلعة افيكه والاجابة على سؤال هل يوافق عثمان أم سيرفض؟ لعبة فاسيلي الجديدة مع أطماعها ومفاجأة القافلة والصليبيين وهجوم عثمان مداهمة القصر ومهاجمة بران وهل يموت فعلا أم سينجو باخر لحظات مفاجات.

ظهور الأستاذ ودخول القصر واستمرار الألاعيب ضد عثمان. لعبة ملعون للرد على السعادات هاتون ومفاجأة هجوم المغول على محمد اروهان ينجح في الحصول على الكنز ويصيب محمد ابن يعقوب. ولكن في البداية وكالعادة أحب أن أشكركم على دعمكم لنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. الفترة الأخيرة ونبدأ بذكر الله والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وهيا بنا في تفاصيل المقطع.

إعلان 2 عـثمان 134

فجنا محمد بوزداغ منذ قليل أعزائي بصدور إعلان إنساني للحلقة مئة وأربعة وثلاثون، ويعتبر بمثابة إعلان أول فعلى للحلقة، لأننا ومثلما ذكرنا لكم الإعلان الأول كان بمثابة إهداء ودعم لإخواننا واخواتنا في غزة كما أننا ذكرنا لكم أعزائي بالمقالات السابقة تحليلاتنا للخطوات القادمة للسيد عثمان وأتمنى منكم أن تعلمون الخطأ التاريخي الذي سقط فيه محمد بوزداغ حيث انه جعل فاتح قلعة ليفكه هو السيد يعقوب وليس عثمان. لكن يبدو بأن بوزداغ صحح الوضع سريعا وجعل يعقوب يعطيه القلعة. يستمر السيد يعقوب في حياكة الحيل والألاعيب ضد عثمان، وهذه المرة نراه أولا يقلل من مكانة عثمان كونه مجاهدا أو غزي حتى يستعين بقطاع طرق وليس محاربين. وهنا عثمان يستمر في السكوت غيظا وكتمان غضبه، فهو يعلم بأن السيد يعقوب هو من منع السادة من الانضمام لعثمان، فهو يستمر في حياكة الألاعيب أمام أعين الجميع ولكن دون أن يشعر به أحد.

نهاية بوران المؤلمة و عثمان يأخذ القلعة

لكن أعزائي ماذا عن عثمان؟ فهل سيقبل بأخذ قلعة ليفكه من السيد يعقوب أم سيرفض؟ أعتقد عثمان سيرفض. قد نرى يعقوب يهدي القلعة الى جيركوتاى ولاحقا قد تتعرض للهجوم خصوصا الأن مع عودة وظهور الأستاذ الذي يتحدث عنه فاسليوس .

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وهو التعديل التاريخى حيث سيهاجم عثمان القلعة ويحررها ويفتحها وهكذا سيتحقق الحدث التاريخي. لكن بالنسبة للأستاذ فكنا قد ذكرنا بأن هجوم عثمان على الصليبيين سيكون له علاقة بأتماجا والقافلة التى معد مالهون الذاهبة إلى السوق الحدودي بالفعل أعزائي الأمر سيكون له علاقة بالاستاذ ولكن القافلة فلن يكون لها أي علاقة بهذا الشخص كون سيضع لعبة جديدة هدفها هو تمكين دخول الأستاذ إلى قصر يني شهير، حيث سيخبر فاسليوس عثمان بأن هناك مرتزقة من الصليبيين يهاجمون قوافل التجار. سيكون هنا الأستاذ متنكرا في زي تاجر ومعه قافلة،

وكما جاء فى الاعلان سوف يتظاهر بالهجوم عليه بزي الصليبيين ثم يدركه عثمان وينقذ الأستاذ وهنا سيهرب وبعدها سيدعو عثمان الأستاذ إلى القصر الشهير مثلما رأينا في أحداث الإعلان.

وبالفعل أعزائي هذا ما كان ينتظر الأستاذ حدوثه من عثمان حيث يكشف لنا عن نواياه الحقيقية واستعداده لمقابلة ومواجهة عثمان، حيث سيصاحب وصول الأستاذة إلى القصر هجوم ومداهمة على القصر بأكمله، حيث يصبح الأن الهدف هو مهاجمة أكثر رجل يثق به عثمان وهو بوران حيث يظهر بالفعل محاصرة الجنود له داخل القصر، وفي الأخير يقف أحد الجنود الملثمين وكان على استعداد لقطع رأس بوران فهل يموت بوران فعلا أم سينجو ويتدخل أحد بأخر اللحظات؟ هو ما سوف تجيب عنه الحلقة القادمة