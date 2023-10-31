كشوفات pdf.. موقع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة ملفات pdf عموم المحافظات مظلتي موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقي
موقع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة بالعراق التاسعة
جميع المواطنين في العراق يبحثون عن موقع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة، حيث أصبح البحث عنها هو الشغل الشاغل لأغلب عقول المواطنين العراقيين، حيث يُمكن لجميع المواطنين في العراق الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة السادسة من خلال الموقع الرسمي الذي تم من خلاله إتمام عملية التسجيل، وزارة العمل العراقية تسعى جاهدة إلى تسهيل الأمور على جميع المواطنين المتقدمين والذين يتم قبولهم، وتقوم بنشر أسمائهم بشكل دوري، وذلك بهدف ضمان توزيع الرعاية الاجتماعية بشكل عادل وفقًا للشروط والمعايير المطلوبة.
موقع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة
العديد من المواطنين في العراق يقومون بالبحث عن موقع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيث صار البحث عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في عام 2023 هو المتصدر على محرك البحث جوجل، إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في التسعة الأشهر الأخيرة من العام 2023.
ويزيد عددهم عن 200 ألف مواطن عراقي، وسيتم توزيع الرعاية الاجتماعية لهؤلاء المستفيدين في الموعد المحدد، حيث يمكن للأفراد الذين يرغبون في التحقق من أهليتهم للحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023 القيام بذلك عبر الإنترنت عن طريق زيارة موقع وزارة العمل العراقية.
الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023
للحصول على قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة العمل العراقي أو منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، ويمكنك العثور على هذا الموقع عبر البحث في محرك البحث الخاص بك.
- اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية للموقع.
- انقر على قائمة الأشخاص المستفيدين من الدعم الاجتماعي لعام 2023 في العراق.
- حدد المحافظة التي تنتمي إليها في العراق.
- ستُطلب منك إدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك.
- بعد إكمال تسجيل المعلومات، انقر على زر الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.
- ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين، ثم يمكنك تحميل هذه القائمة بالنقر على زر تحميل واستخدام مربع البحث للبحث عن الاسم الكامل الذي ترغب في معرفته.